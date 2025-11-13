Net Yapım ve Mahzen Media ortak yapımı olan “Son Yemek” filminin çekimleri sona erdi. Başrollerini Özcan Denizve Öykü Karayel’in paylaştığı film, 2026 yılında sadece Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Özcan Deniz’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda da yine Deniz’in oturduğu yapımda, Nejat İşler ve Tilbe Saran gibi usta oyuncular da yer alıyor.

“Son Yemek”, 25 yıllık bir aşk hikâyesini merkezine alarak gerçek sevginin anlamını derinlemesine sorgulayan etkileyici bir film olarak öne çıkıyor. Duygusal derinliğiyle izleyenlerde iz bırakması beklenen yapım, yılın en iddialı aşk filmlerinden biri olmaya aday.