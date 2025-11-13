Azerbaycan dönüşü sırasında Gürcistan’da düşen Milli Savunma Bakanlığı’na ait C-130 tipi askeri nakliye uçağındaşehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin acı haberi, Ankara’nın Mamak ilçesinde büyük üzüntüye yol açtı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, 4’üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Kaynak, İlçe Müftüsü Celil Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Dündar, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar, şehit ailesine taziye ziyaretindebulundu.

Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı

Şehit Cem Dolapci’nin Mamak’taki evinin bulunduğu sokak, acı haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Aslen Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.