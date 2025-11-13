Keçiören Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü personelinin mesleki bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programı düzenledi. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç eğitimci olarak katıldı.

Eğitim kapsamında zabıta personeline “Zabıta Mevzuatı ve Temel Kavramlar, Denetim Türleri ve Uygulamaları, Belediye Zabıtası Yönetmeliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklar konularında kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılar, kamusal düzenin korunması, ruhsatsız işyerlerine yönelik uygulamalar, çevre ve hijyen denetimleri ile afet durumlarındaki görevleri hakkında bilgilendirildi.