Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gürcistan'da Askeri Kargo Uçağının düşmesiyle şehit olan 20 asker için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Şahin'in ifadeleri şöyle: "Gürcistan’da askeri kargo uçağında 20 kahraman evladımızın şehit düşmesinin tarifsiz acısı yüreğimizi dağladı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye gelmek için havalanan, içinde 20 personelin bulunduğu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.