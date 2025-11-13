Keçiören Belediyesi tarafından kurulan Şehir Tiyatrosu için düzenlenen oyuncu seçmeleri, yoğun katılımla tamamlandı. 8-9 Kasım tarihlerinde Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelerde, çocuk ve yetişkin kategorilerinde başvuru yapan adaylar sahnede hünerlerini sergiledi.

Tiyatroya gönül veren yüzlerce katılımcı diksiyon, sahne duruşu, doğaçlama ve rol kabiliyeti gibi ölçütler doğrultusunda tiyatro eğitmenleri tarafından değerlendirildi. 20-60 yaş arası yetişkin adaylar, hem kendilerine verilen tiratlarla hem de hazırladıkları özgün performanslarla sahnede dikkat çekti. 12-20 yaş aralığındaki genç katılımcılara ise kendilerini ifade edebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri bir fırsat sunuldu. Gençlerin sahne deneyimi kazanması amacıyla tüm adayların tiyatro atölyelerine dâhil edilmesi kararlaştırıldı.