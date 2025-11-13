Zelenskiy, dondurulmuş Rus varlıklarının alınması halinde bunun “Putin ve çevresi için büyük bir kayıp” olacağını belirterek paranın sadece silah değil, Ukrayna’da üretim ve enerji verimliliği yatırımları için de kullanılacağını ifade etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası toplum tarafından dondurulmuş olan Rus varlıklarının Ukrayna tarafından kullanılabilmesinin Rusya yönetimi için ağır bir darbe teşkil edeceğini söyledi. Zelenskiy, bu kaynağın 140–160 milyar avro civarında olduğunu belirtti.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

“Bu parayı herhangi bir şekilde alabilmemiz, Ruslar için büyük bir kayıp olacaktır. İster diğer ülkeler tarafından sigortalanmış bir kredi olsun, ister başka bir yol. Ancak bu 140–160 milyar avroyu alabilirsek, bu Putin ve çevresi için büyük bir kayıp olacaktır. Biliyorsunuz ki, bu onların parası ve bu yüzden onların sistemleri ile zümreleri istikrarsızlaşıyor.”

Cumhurbaşkanı, dondurulmuş varlıkların sadece dondurulmasının yeterli olmadığını, paranın fiilen Ukrayna’ya aktarılmasının etkisinin çok daha büyük olacağını vurguladı. Zelenskiy, bu kaynakların kullanılma amaçlarını şöyle sıraladı: savunma (özellikle hava savunması paketleri), Ukrayna içinde üretimin artırılması, enerji tasarrufu ve ilgili altyapı yatırımları.

Zelenskiy ayrıca aktarım kararının Rusya’ya güçlü bir mesaj göndereceğini söyleyerek, ekonomik yaptırımların ve enerji ticaretindeki kısıtlamaların kombinasyonunun Rusya için ekonomik kayıpları 35–80 milyar avro aralığına çekebileceğini; dondurulmuş varlıkların da eklenmesiyle bunun çok daha ağır bir bedel olacağını kaydetti.

Neden Önemli?

Ekonomik etki: 140–160 milyar avroluk kaynak, savunma tedarikleri ve altyapı yatırımları için büyük bir fon sağlayabilir.

Siyasi mesaj: Varlıkların aktarımı, yaptırımların somutlaştırılması ve Rusya üzerindeki baskının artması anlamına gelir.

Güvenlik katkısı: Zelenskiy’nin belirttiği gibi, elde edilecek kaynak özellikle hava savunma ve askeri tedarikler için kullanılabilir.