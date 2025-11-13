Niğde’nin Çamardı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Kayseri kara yolu Çamardı yol ayrımında meydana geldi. R.Ü. idaresindeki 16 BCL 305 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 51 AEC 600 plakalı araçla çarpıştı.

Olay yerine ihbar üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan S.H., G.G., C.Ü., K.Ü., D.Ü., B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen sürücü R.Ü. ile aynı araçta bulunan K.Ü. ve D.Ü. hayatını kaybetti.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.