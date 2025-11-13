Dünya prömiyeri Venedik’te yapılan ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıyan **Gold Film yapımı “Sakıncalı”**nın yayın günü değişti. Daha önce pazartesi günleri ekrana geleceği açıklanan dizi, artık 19 Kasım Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.

Arda Sarıgün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Özge Özpirinçci ile Salih Bademci’yi ikinci kez bir araya getiren “Sakıncalı”, Ayça Üzüm’ün kaleminden çıkan etkileyici bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Dizi, evlat acısıyla sarsılan bir annenin güçlü mücadelesini konu alarak izleyicilere duygu yüklü anlar yaşatacak.