Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 33 LT 509 plakalı otomobil ile Rıza Paşa Caddesi yönüne geçmek isteyen K.T. (30) idaresindeki 55 ANR 565 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü K.T., ağır yaralandı. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.T., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.