Galatasaray’da forma giyen Metehan Baltacı 9 ay, Eren Elmalı ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu karar, kulüp ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Disiplin Kurulu Kararları

TFF’nin açıklamasına göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), FDT’nin 57/2 ve 13. maddeleri uyarınca toplam 75 futbolcuya çeşitli hak mahrumiyeti cezaları verdi. Cezalar 45 gün ile 12 ay arasında değişiyor.

Öne çıkan cezalar şöyle:

12 ay hak mahrumiyeti: Allasane Ndao, AbdulSamet Burak, Oktay Aydın, Orkun Özdemir

9 ay hak mahrumiyeti: Metehan Baltacı, Yusuf Özdemir, Eren Karadağ, Muhammed Furkan Özhan

6 ay hak mahrumiyeti: Uğur Adem Gezer, Atakan Cangöz, Emircan Çiçek, Batuhan İşen, Ensar Bilir, Berkan Mahmut Keskin

3 ay hak mahrumiyeti: İzzet Çelik, Enes Keskin, Bedirhan Özyurt, Furkan Orak, Kerem Yusuf Sirkeci, Boran Başkan, Hasan Hüseyin Akınay ve diğerleri

45 gün hak mahrumiyeti: Eren Elmalı, Efe Doğan ve listeye dahil edilen birçok oyuncu

Bazı oyuncuların cezaları, FDT’nin 13. maddesi uygulanarak daha kısa süreye indirildi.

PFDK’dan Açıklama

Kurul, yaptığı açıklamada kararların, bahis eylemlerine karşı sıfır tolerans politikası çerçevesinde alındığını belirtti. TFF, futbolun güvenilirliğini korumak ve spor ahlakını güçlendirmek için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.

Bahis Skandalı Futbolu Sarsıyor

Bu cezalar, Türkiye futbolunda bahis ve şike iddialarının ne kadar ciddi şekilde takip edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kulüpler ve futbolcular, disiplin kurallarına uymadığı takdirde ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Detaylar için: TFF Resmî Açıklaması