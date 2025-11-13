Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hükümlülerin toplum yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında yürüttükleri projelerle hem eğitime katkı sağladıkları hem de sosyal dönüşüme örnek oldukları belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında, 2024 ve 2025 yıllarında 36 okulda, 374 derslikte temizlik, boya, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Okullar Yenileniyor, Hükümlüler Üretkenleşiyor

Açıklamada, hükümlülerin kurum personeli gözetiminde bu çalışmalarda aktif rol aldıkları, böylece hem üretken bir süreç geçirdikleri hem de sorumluluk bilinci ve aidiyet duygusunun güçlendiği vurgulandı.

Projeyle birlikte Ankara genelinde birçok okulun temizlik ve bakım çalışmaları sürekli hale getirilerek, öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim görmeleri sağlanıyor.

Topluma Kazandırma Amacı Taşıyor

Denetimli serbestlik kapsamındaki bu faaliyetlerin sadece eğitim kurumlarına katkı sunmakla kalmadığı, aynı zamanda hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına da katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okulların tatil ve ara tatil dönemlerinde yürütülen temizlik ve bakım faaliyetleriyle hem öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi hem de hükümlülerin topluma faydalı hale gelmesi hedeflenmektedir.”