Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki parkları baştan sona yenileyerek vatandaşlara daha modern, güvenli ve estetik yaşam alanları sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği, doğayla iç içe ve modern tasarımlara sahip parklar kazandırmayı hedefleyen Pursaklar Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan parkları sıfırdan yenileyerek ilçeye yeni bir görünüm kazandırıyor.

Yenileme çalışmalarının devam ettiği Turgut Özal Parkı’nı ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.