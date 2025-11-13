Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Komisyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantının açılış öncesinde açıklamalarda bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, futbol dünyasındaki iddialardan gençlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara kadar birçok konuda sert eleştiriler yöneltti.

Ağbaba, “Türkiye’de kirlenmeyen bir şey kalmadı, şimdi de futbol kirlendi. Fakir fukaranın tek zevki futboldu, onu da kirlettiniz. Hakem kırmızı kart görüyor, bahis oynayan futbolcular parayla maç satıyor. Gençler geçinemiyor, umudunu sanal kumarda arıyor” dedi.

“TÜRKİYE KUMARHANEYE DÖNMÜŞ DURUMDA”

Ağbaba, sporun içindeki yozlaşmayı sert sözlerle eleştirerek, “Memleket kumarhaneye çevrilmiş durumda. Uyuşturucu ve bahis gençliği esir almış. Buna karşı alınan önlemler yetersiz. Bugün bakan geldiğinde kırmızı kartımızı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

