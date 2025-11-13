Ziyarette kulübün mevcut durumu, yürütülen projeler ve Ankaragücü’nün geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Kulüp yönetimi, Başkan Yavaş’a spora ve Ankaragücü’ne gösterdiği ilgi, destek ve misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.

Ankaragücü Yönetim Kurulu adına konuşan Başkan Kadir Tecimer, “Ankaragücü, köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Ankara’nın gururudur. Sayın Mansur Yavaş’ın kulübümüze olan desteği bizim için çok kıymetli. Bu destekle birlikte Ankaragücü’nü daha güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşti ve kulüp ile belediye arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceği vurgulandı.