Ankara Valiliği, şehir içi yollarda faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlayacağını duyurdu. Valilik açıklamasına göre uygulama, 01 Aralık 2025 – 01 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Açıklamada, vatandaşların bu tedbirlere uyarak huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin can güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Valilik, sürücülere güvenli ve sorunsuz bir kış yolculuğu için kış lastiği takmayı ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.