Olay, Güney Kore’nin başkenti Seul’ün batısında bulunan Bucheon kentindeki yoğun bir pazar yerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan sürücünün kullandığı minibüs, yerel saatle 11.00 civarında yayaların üzerine çıktı. Kazada 2 kadın yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, kazanın aracın fren sistemindeki arızadan kaynaklandığını öne sürdü. Polis ise kazanın sürücünün gaz ve fren pedalını karıştırmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Bucheon’daki minibüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, şehirde güvenlik ve trafik düzenlemeleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.