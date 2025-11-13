Houston Rockets, sahasında Washington Wizards’ı farklı yenerek taraftarını sevindirdi. Mücadelede 27 dakika 46 saniye süre alan Alperen Şengün,

16 sayı,

13 ribaunt,

6 asist

ile double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Rockets’ta ayrıca Kevin Durant 23 sayıyla takıma skor katkısı sağladı.

Wizards cephesinde ise Alex Sarr, 25 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla öne çıksa da mağlubiyeti önleyemedi.

Jokic’ten Sezonun En Skorer Performansı: 55 Sayı!

Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 130-116 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Nuggets’ın yıldızı Nikola Jokic, 55 sayıyla bu sezon NBA’deki en yüksek sayı performansını egale etti.

Daha önce bu rekor, Shai Gilgeous-Alexander’a aitti (Indiana Pacers’a karşı 55 sayı, 23 Ekim).

Clippers’ta James Harden 23 sayı, Jordan Miller 22 sayı attı.

Pistons’tan Seri Zafer: Üst Üste 8. Galibiyet

Detroit Pistons, evinde Chicago Bulls’u 124-113 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Paul Reed, 28 sayı ve 13 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Duncan Robinson da 23 sayı kaydetti.

Bulls cephesinde Matas Buzelis 21 sayı, Kevin Huerter 20 sayı ile oynadı.

Curry Şov! 46 Sayıyla Zaferi Getirdi

Golden State Warriors, San Antonio Spurs’ü deplasmanda 125-120 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Stephen Curry, maçta 46 sayı atarak yıldızlaştı.

Warriors’ta Jimmy Butler da 28 sayıyla skora katkı sağladı.

Spurs’te ise iki oyuncu triple-double yaptı:

Victor Wembanyama : 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asist

Stephon Castle: 23 sayı, 10 ribaunt, 10 asist