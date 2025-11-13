İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB temsilcileri katıldı.

Toplantıda “İstanbul Geneli Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi ve Hız Limitlerinin Revize Edilmesi” teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre, Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergâhta olmak üzere toplam 84 güzergâhta hız limitleri yeniden belirlendi.

14 Bin 655 Levha Sökülecek

İBB Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, yapılan çalışma hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı’nın 2025/14 sayılı genelgesi doğrultusunda, ara yollardaki hız sınırları yeniden değerlendirildi. Toplam 84 yol güzergâhında 1168 noktada tespit yapıldı. Bu kapsamda 1105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökülmesi kararlaştırıldı. Saha çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.”

Hız Limitleri Güncellenen Başlıca Güzergâhlar

Yeni hız düzenlemesi kapsamında, İstanbul’un birçok ana arterinde hız limitleri yeniden belirlendi.

Güncellemelerin yapıldığı başlıca yollar şunlar oldu:

D-100 Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı – Beylikdüzü (TÜYAP) arası

D-100 Beylikdüzü (TÜYAP) – Altunizade Köprülü Kavşağı arası

D-100 Harem – Tuzla arası

Sarıyer – Çayırbaşı Tüneli

Avrasya Tüneli

Tantavi Tüneli

Vecdi Diker Tüneli

Halit Ulukurt Tüneli

Trafikte Yeknesaklık Hedefleniyor

Rıdvan Oğul, yapılan düzenlemelerin amacının ülke genelinde trafik işaretlerinde yeknesaklık sağlamak olduğunu belirterek, çalışmanın trafik güvenliği ve akışın iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.