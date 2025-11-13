Bakanlık, gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş yaptığı tespit edilen markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden kamuoyuyla paylaşıyor. Sitede yer alan iki ana başlık dikkat çekiyor:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar

Bu bölümlerde, laboratuvar analizleri sonucunda sahtecilik yaptığı belirlenen firma isimleri, markalar ve ürün detayları yayınlanıyor.

Pekmez, Bal, Siyah Çay ve Krem Peynirde Taklit Tespit Edildi

Yeni listede, vatandaşların sıkça tükettiği pekmez, bal, siyah çay ve krem peynir gibi ürünlerde de taklit ve tağşiş tespit edildi.

Bazı markaların “pekmez” etiketiyle satışa sunduğu ürünlerde ilave şeker bulunduğu, bazı bal örneklerinde ise doğal olmayan içerik ve tağşiş unsurları belirlendi.

Amaç: Tüketici Sağlığını Korumak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin ürün alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemesi ve şüpheli durumları ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmesi gerektiğini hatırlattı.

Güncel Listeye Nasıl Ulaşılır?

Gıda güvenliği konusunda bilgi almak ve güncel taklit-tağşiş listesine ulaşmak isteyen vatandaşlar, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresini ziyaret edebilir.