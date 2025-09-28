Trabzon’un Ortahisar ilçesinde temizlik personeli Gülden Çağılcı (42), işine olan sevgisi ve titizliğiyle kentin en işlek caddesi Kahramanmaraş Caddesi’ni adeta bir görsel şölene dönüştürüyor. Çöpe atılan çiçekleri ve sokağa düşen renkli eşyaları faraşına asarak geri dönüşüme kazandıran Çağılcı, çevresindekilerin takdiriyle “Maraş’ın Gülü” olarak anılıyor.

4 çocuk annesi olan Çağılcı, sabahın erken saatlerinde mesaisine başlıyor ve rengarenk faraşıyla caddeleri titizlikle temizliyor. Yere düşen anahtarlık, oyuncak ve takıları değerlendirerek sokaklara estetik katıyor. İşine olan sevgisi ve duyduğu sorumluluk sayesinde çevresindekilerin ilgisini çekiyor ve örnek oluyor.

“Ziyan olmalarını istemedim”

Çağılcı, sokağa düşen eşyaları faraşına takarak hem insanlara hediye ettiğini hem de çöpe gitmelerini engellediğini söyledi. “1 yıldır üç kadın arkadaşımla çalışıyorum. Küreğime takarak çöpe atılacak eşyaları değerlendirdim. Kadın elinin değdiği her yer çiçek açıp güzelleşiyor. Bu işi severek yaptığım için titizlikle yapıyorum” dedi.

Faraşa hediye getirenler oluyor

Gülden Çağılcı, “Beni görenler farklı bir iş yapabileceğimi soruyor. Ben ise evimi temizlediğim gibi sokakları da güzelleştiriyorum. Beğenenler bana hediye getiriyor, ben de onlara hediye veriyorum. Bu şekilde hem kendimi hem de insanları mutlu ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın emeğinin değeri

Çağılcı, mesleğinden gurur duyduğunu belirterek, “Cadde çok yoğun. Yapraklar dökülüyor, hayvan dostlarımız geliyor. Bu iş zor ama şehir için, gelecek için önemli. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor” dedi.

Kentteki vatandaşlar ve esnaf da Çağılcı’nın çalışmalarını takdir ediyor. Hanife Köroğlu, “Onunla gurur duyuyorum, kadınlar her işe koşuyor. Çocuklar ve çevre için çok güzel bir örnek” derken, esnaf Ünal Çelik, “Faraşı ve çalışkanlığı caddeye renk katıyor, kadın emeği her yerde güzellik yaratıyor” yorumunu yaptı.