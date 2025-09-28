ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine hükmetti.
Mahkeme heyeti tarafından oy çokluğuyla alınan kararda, Kongre’den geçen dış yardımların durdurulmasına yönelik itirazlar değerlendirildi. Kararda, Trump yönetiminin söz konusu yardımları askıya alabileceği belirtildi. Ayrıca davacı grupların dış yardımın durdurulmasına ilişkin dava açma hakkının bulunmadığını gösteren yeterli kanıtların mahkemeye sunulduğu vurgulandı.
Kaynak: DHA