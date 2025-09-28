Gaziantep FK, Süper Lig’de inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Sezon açılışında Galatasaray’a 3-0, ikinci haftada ise TÜMOSAN Konyaspor’a aynı skorla mağlup olan Gaziantep ekibi, sonraki haftalarda Gençlerbirliği’ni 2-1, Kasımpaşa’yı 3-2 ve Kocaelispor’u 2-0 yenmeyi başardı.

Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, dün evinde 2-0 geriye düştüğü Samsunspor karşılaşmasından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Gaziantep FK, ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ün konuğu olacak. Kırmızı-siyahlı ekip, üst üste elde ettiği puanlarla galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.