Kanal D’nin yakında ekrana gelecek iddialı dizisi Güller ve Günahlar’da başrolü Murat Yıldırım ile paylaşacak olan Cemre Baysel, doğal güzelliği ve enerjisiyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, dizinin karavanından kendi yaptığı makyaj fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayranlarından övgü yağdı

Geçtiğimiz günlerde sahne sırasında düşerek bacağını yaralayan Cemre Baysel, paylaştığı “Makyaj Benden” fotoğraflarıyla hayranlarına moral verdi. Takipçileri, oyuncunun doğal makyajını övgü dolu yorumlarla karşıladı. Bazı yorumlar arasında “Profesyonellerden bile iyisin” ve “Her halinle güzelsin” ifadeleri yer aldı.

Çiçekçi kız Zeynep olarak ekrana gelecek

Son dönemin popüler oyuncularından Cemre Baysel, dizide fakir bir mahallenin cesur ve dobra çiçekçi kızı Zeynepkarakterini canlandıracak. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği, NGM imzalı Güller ve Günahlar, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.