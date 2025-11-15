Sağlık Bakanlığı, diş hekimliği ve yan dal uzmanlık sınavlarının takvimine yönelik merak edilen sorulara açıklık getirdi. Bakanlık, ÖSYM tarafından uygulanan TUS, YDUS, DUS ve EUS gibi uzmanlık sınavlarının yıl içinde toplam 7 kez yapıldığını, bu sınavların sonuçlarına bağlı olarak 20 farklı yerleştirme süreci yürütüldüğünü hatırlattı.

Açıklamada, yerleştirme dönemlerinin bazı sınav tarihlerine denk gelmesinin adayları zor durumda bıraktığı belirtilerek, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 24 Eylül tarihli kararıyla DUS ve YDUS’un yılda bir kez, TUS’un ise yılda iki kez yapılmasının uygun bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, sınav sayısındaki değişikliğin kontenjanlarda bir azalma yaratacağı iddialarını da reddetti. DUS ve YDUS için belirlenen öğrenci kontenjanlarının ilgili birimlerin ve dış paydaşların katılımıyla, bilimsel kriterlere göre belirlendiğini vurgulayarak, “Sınavların yılda bir defa yapılması yıllık toplam kontenjanlarda herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık yetkilileri, yeni takvimin adayların planlamasını kolaylaştırmayı ve süreçteki karmaşıklığı azaltmayı hedeflediğini belirtti.