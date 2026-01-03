Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in üslubunu eleştirerek, bir gün önce dile getirdiği “kutuplaşmadan çıkalım” söylemiyle çeliştiğini belirtti. Açıklamada, Özel’in dilinin hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıttığı ifade edildi.

“Türkiye’nin dış politikası devlet aklıyla yürütülür”

Türkiye’nin dış politikasının hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletin ve milletin çıkarları doğrultusunda devlet aklıyla yürütüldüğünü vurgulayan Duran, ülkenin uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı bir duruş sergilediğini kaydetti.

“Hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir”

Açıklamada, hukuksuzluğa karşı tavrın kimden gelirse gelsin değişmediği belirtilerek, Türkiye’nin bu konudaki duruşunun açık ve net olduğu ifade edildi.

“Liderlik iradesinin açık göstergesi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarda Türkiye’nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunduğunu belirten Duran, bu tavrın dirayetli ve tecrübeli bir liderlik iradesinin göstergesi olduğunu söyledi.

“Meşruiyetin kaynağı millettir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meşruiyetinin herhangi bir dış merkezden değil, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradedenkaynaklandığını vurgulayan Duran, Türkiye’nin rotasını ve liderliğini yine milli iradenin belirlemeye devam edeceğini ifade etti.