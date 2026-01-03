CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki 2026 yılının ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, 5 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de parti genel merkezinde yapılacak.

Toplantıda, yeni yıl hedefleri, güncel siyasi gelişmeler, tutuklu belediye başkanlarının süren davaları, parti etkinlik takvimi ile dış politika ve ekonomi başlıklarında değerlendirmeler ele alınacak.

CHP’de yeni yılın ilk Parti Meclisi (PM) toplantısı ise 8 Ocak Perşembe günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel’in sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantının gündeminde, 2025 yılının genel değerlendirmesi, 2026’ya yönelik parti politikaları, örgüt ve saha çalışmalarına ilişkin görüş ve öneriler yer alacak. Ayrıca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları ile rapor yazım süreci de masaya yatırılacak.

Grup Toplantısı ve Miting Programı

Öte yandan Özgür Özel’in, pazartesi günü MYK toplantısının ardından kapalı grup toplantısı, salı günü ise TBMM’de CHP Grup Toplantısı’nda konuşma yapması bekleniyor.

CHP’nin İstanbul’un tüm ilçelerinde sürdürdüğü “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin yeni durağı ise 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul Beykoz olacak.

Yoğun Takvim Devam Ediyor

Genel Başkan Özgür Özel’in,

9 Ocak Cuma günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kanaat önderleriyle ,

10 Ocak Cumartesi günü ise 81 il başkanıyla

CHP Genel Merkezi’nde toplantı yapması planlanıyor.