Ankara’da 21 Eylül’de kayıp başvurusu yapılan servis şoförü Binali Aslan (65), Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Aslan’ın cenazesi, Ankara’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Yaklaşık 30 yıldır Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, Aslan’ın kullandığı minibüsün önce Hatay’da görüldüğü iddia edildi. Ancak yapılan araştırmaların sonucunda Aslan’ın cansız bedeni, Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda bulundu.

Mersin Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Ankara’ya getirilen Binali Aslan’ın cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katılırken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Aslan’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.