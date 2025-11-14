Dubai'de yapay zekanın ultra gelişimiyle berberlik mesleği ve berber dükkanları hayal mi oluyor? Odak TV'nin paylaşımına göre yapay zeka destekli makinler, müşterinin dilek ve isteğine göre saç kesebilecek. İşte detaylar...

Dubai'nin ticari bölgelerden uygulanacak sistemde müşteri dilediği saça saniyeler içinde kavuşabilecek olup, berber dükkanlarında harcanan saatleri ve berberlik mesleğini ortadan kaldırılacağı düşünülüyor.

Otomatik berberler peki nasıl çalışıyor?

Otomatik berber sisteminin üzerindeki düğmelerden saç modeline karar veren müşteri, kafasını yuvarlak deliğe sokarak süreci başlatıyor. Makinenin içinde bulunan makasla, saçına şekil verilen müşteri saniyeler içinde hazır oluyor.

Sosyal medyada gündem olan otomatik berber, Türkiye'ye ne zaman gelir sorusunu akıllara getiriyor.

Otomatik berberler yakında Dubai’nin tüm ticari bölgelerinde olacak.



