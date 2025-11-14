ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylülde imzaladığı kararnameyle isminin yeniden ‘Savaş Bakanlığı’ yapılması istenen Bakanlığın binasında değişikliğe gidildi. Binanın iki giriş kapısındaki eski bronz levhalar kaldırıldı ve yerine ‘Savaş Bakanlığı’ yazılı bronz levhalar yerleştirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ‘Savaş Bakanlığı’ yazılı bronz levhalardan birini vidaladığı görüldü.