M.T.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dolandırıcılığı İ.T., D.Ö. ve H.T.’nin yönettiği 35 kişilik çetenin yaptığını tespit etti. Çetenin aynı yöntemle 5 kişiyi toplam 7 milyon lira dolandırdığı, paranın bir kısmını kriptoya, bir kısmını altına çevirdiği belirlendi.

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 9 lüks otomobil, 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 11’i adli kontrolle serbest bırakıldı.