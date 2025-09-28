Son günlerde Alevi toplumu, sosyal medyada yaşanan bir tartışmanın gölgesinde. Ünlü Alevi sanatçı Erdal Erzincan’ın 24 Eylül 2025’te X platformunda yaptığı paylaşım, Alevilikte dil ve etnik kimlik konularında büyük yankı uyandırdı. Erzincan paylaşımında, “Alevilikte ‘Kürt Alevi’ ya da ‘Türk Alevi’ diye bir tabir yoktur; ibadet dili Türkçedir” ifadelerini kullandı. Bu sözler, özellikle Kürt ve Zazaca konuşan Aleviler arasında tepki çekti. Sanatçı Mikail Aslan, annesinin Türkçe bilmediğini, ibadetlerini Zazaca yaptığını belirterek Erzincan’ın söylemlerini devletin asimilasyon politikalarına destek olarak yorumladı.

Sebahat Akkiraz'dan Erzincan'a destek!

Tartışmaya eski CHP milletvekili ve Alevi sanatçı Sebahat Akkiraz da katıldı. 27 Eylül’de X hesabından Erzincan’a destek veren Akkiraz, “Erdal Erzincan doğruyu söylüyor. Kimsenin Alevilik umrunda değil, herkes kendi siyasetinin peşinde. Siz de söz ve siyasetinizle Alevilik karşısında deryadaki damla gibisiniz. Erdal da o deryadır” dedi.

"Sözlerim çarptırıldı!"

Erzincan ise tepkilere yanıt vererek, sözlerinin çarpıtıldığını ve Alevilik’in etnik ayrım yapmayan, kapsayıcı bir inanç olduğunu savundu. Ancak tartışma Alevi sanatçılar ve kanaat önderleri arasında bölünmelere yol açtı. Bazı kesimler ibadet dilinin ağırlıklı olarak Türkçe olduğunu savunurken, diğerleri Zazaca ve Kürtçenin de Aleviliğin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Tartışma Alevi dernekleri ve kanaat önderleri arasında da farklı yorumlara neden oldu. Sosyal medyada devam eden bu tartışma, Alevilik’in dil, kimlik ve siyasetle olan hassas ilişkisini tekrar gözler önüne serdi.

Alevi toplumu ne düşünüyor?

Sebahat Akkiraz’ın çıkışı, Alevilik’in siyasi çıkarlar için araç haline getirilmemesi gerektiğini, birleştirici ve kültürel bir kimlik olarak korunmasının önemini vurguladı. Alevi toplumunun bu tartışmadan nasıl bir sonuç çıkaracağı merakla bekleniyor.