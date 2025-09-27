Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, dün gece Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çınarcık Emniyet Müdürlüğü tarafından “yüksekten düşme” olayıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Sanatçının cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güllü’nün düşmeden önce odadaki son görüntüleri ve olay anında kızı Tuyan Ülkem ile kız arkadaşının çığlık çığlığa binayı terk ettiği anlar, soruşturma dosyasına dahil edildi. Kızı Tuyan Ülkem’in ifadesine göre, Güllü Roman havası eşliğinde oynarken alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybetti ve açık olan pencereden düştü. Tuyan Ülkem, annesinin kendini itmesinin söz konusu olmadığını da vurguladı.

Olaydan iki gün önce evine akıllı kilit yaptıran Güllü, sosyal medya hesabından bu durumu paylaşmış ve “Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi, bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez” ifadelerini kullanmıştı. Sanatçının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak ailesi tarafından İstanbul Tuzla’da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer tüm yönleriyle olayı incelemeye aldı ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.