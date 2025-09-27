Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Elazığ kara yolu üzerindeki Sanayi Sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs durakta bekleyen otobüse arkadan çarptı. Kazada aralarında çocuklar ve hamile bir yolcunun da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

21 HO 1055 plakalı minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.