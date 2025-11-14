Devlet Tiyatrolarının Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen törende Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Gülay Afşar'ın yaptığı törende Afşar, festivalin askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 kahraman askerin şehit olması dolayısıyla hüzünlü başladığını belirterek, katılımcıları şehitlerin aziz anısı için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Festivalin 22 yıl başkanlığını yapan ve geçen yıl hayatını kaybeden İnci Demirkol ile festivalin ilk afişini tasarlayan karikatürist Nezih Danyal da anıldı.

Törende, 'Aziz Nesin Emek Ödülü' sinema ve tiyatro sanatçısı Zuhal Olcay'a, 'Sanat Çınarı Ödülü' tiyatro ve sinema sanatçısı Rutkay Aziz'e verildi.

Zuhal Olcay, tiyatro oyunu dolayısıyla törene video mesajla katılırken Rutkay Aziz, ödülünü Festival Direktörü İrfan Demirkol'dan aldı.Vakıf Onur Ödülleri ise oyuncu Demet Evgar ve yönetmen Selman Nacar'a takdim edildi. Demet Evgar dizi seti dolayısıyla video mesaj ile festivali kutlayarak teşekkür etti.

Yönetmen Selman Nacar ise ödülünü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan aldı.

Kitle İletişim Ödülü ise Sinematek/Sinema Evi'ne verildi. Festivalin bu yılki afişi ve tanıtım filmi dolayısıyla iletişim tasarımcısı Atay Erol'a da teşekkür plaketi verildi.

- Destek veren kurumlara da ödül

Törende, Devlet Tiyatrolarının festivale verdiği destek dolayısıyla Genel Müdür Tamer Karadağlı'ya teşekkür edildi.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e de festivale sunduğu katkı dolayısıyla Festival Direktörü İrfan Demirkol tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu başta olmak üzere destek veren diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerine katkıları dolayısıyla plaket verilen törene, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sanatçı Emel Göksu ve sinemaseverler katıldı.

- Festival 21 Kasım'a kadar sürecek

21 Kasım'a kadar sürecek 36. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç yönetmenlerin yenilikçi filmlerine, sinemanın kült eserlerinden uluslararası festivallerde dikkati çeken özgün yapımlara ve dünya sinemasına kadar uzanan özel bir seçki sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Ulusal Uzun Film', 'Belgesel' ve 'Ulusal Kısa Film' yarışmaları düzenlenecek.

17 ülkeden 59 yönetmenin toplam 55 filminin Ankaralılarla buluşacağı festivalde, dünya sinemasının örnekleri festival boyunca gösterilecek.

Yönetmen ve sinemacılarla söyleşilerin de düzenleneceği festival, Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda yapılacak.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve elçilikler tarafından destekleniyor.