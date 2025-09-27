Mamak Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelerde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzluçayır Mahallesi 597. Sokak’ta asfalt kaplama tamamlanırken, Kutludüğün Mahallesi 2189. Sokak’taki finişer asfalt seriminde sona gelindi. Zirvekent Mahallesi’ndeki TOKİ blokları çevresinde ise kaldırım onarımları aralıksız devam ediyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarının planlı şekilde sürdürüleceği belirtilerek, bölge trafiğinin daha güvenli hale geleceği ve vatandaşların ulaşım konforunun artacağı ifade edildi.

Mahalle muhtarları ve bölge sakinleri, çalışmaları yerinde takip ederek Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti.