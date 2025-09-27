Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, son yolculuğuna uğurlandı. Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi, yakınları, meslektaşları ve hayranları katıldı.

Cenaze töreninde, Güllü’nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de hazır bulundu. Oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirdi. Ülkem, yakınları ve babası tarafından teselli edildi. Cenaze namazının ardından Gül Tut’un cenazesi, Tuzla Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene katılanlar, Güllü’nün müzik dünyasına kazandırdığı eserleri ve unutulmaz şarkılarını anarken, sanatçının erken ölümü sevenlerini derin üzüntüye boğdu.