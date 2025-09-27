Çankaya Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ahmet Say Edebiyat ve Müzik Ödülleri, 24 Ekim 2025 Cuma akşamı yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek. Törenin sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenirken, dünyaca ünlü piyanist-besteci Fazıl Say ve Seda Kırankaya, Bilkent Oda Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Ödül sahipleri, heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından tasarlanan özel heykelciklerle onurlandırılacak.

2025 yılı ödülleri, Ahmet Say’ın doğum günü olan 6 Eylül’de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde toplanan seçici kurullar tarafından belirlendi. Edebiyat Ödülü, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Murathan Mungan’a verildi. Ali Cengizkan, Aydın Çubukçu, Oğuz Demiralp, Yekta Kopan ve Fahri Özdemir’den oluşan edebiyat seçici kurulu, Mungan’ın şiirden romana, tiyatrodan şarkı sözlerine uzanan üretimini ve özgürlükçü dili ile toplumsal cinsiyet eşitliğine yaptığı katkıları gerekçe göstererek ödülü oybirliğiyle takdim etti.

Müzik Ödülü ise uluslararası başarısıyla dikkat çeken genç orkestra şefi Nil Venditti’ye verildi. Fazıl Say, Görgün Taner, Kadir Dursun, Bülent Evcil ve Çağatay Akyol’dan oluşan müzik seçici kurulu, Venditti’nin dünya çapındaki orkestralarla yürüttüğü kariyerini, orkestrayla kurduğu güçlü iletişimi ve Türkiye müziğine yaptığı katkıları dikkate alarak ödülü kendisine layık gördü.