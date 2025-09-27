Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste oynayacağı 7 kritik maçla performansını gösterecek.

Önemli maç programı

Galatasaray, 30 Eylül’de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool’u sahasında ağırlayacak. Ligin 8. haftasında 4 Ekim’de Beşiktaş ile derbi oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, 9. haftada 18 Ekim’de RAMS Başakşehir’e konuk olacak.

Avrupa’daki 3. hafta maçında 22 Ekim’de Bodo/Glimt’i sahasında karşılayacak Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında 26 Ekim’de Göztepe, 11. haftada 1 Kasım’da Trabzonspor ile iç sahada mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında ise 5 Kasım’da Ajax’a konuk olacak.

İç saha avantajı ve İstanbul’da kalış

Sarı-kırmızılılar, bu 7 maçın 5’ini RAMS Park’ta oynayacak. Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçları iç sahada yapılacak, sadece RAMS Başakşehir ve Ajax’a deplasmanda çıkacak. Galatasaray, 30 Eylül’den 5 Kasım’a kadar İstanbul’dan çıkmayacak.

Sezon başı performansı

Galatasaray, sezonun ilk 8 resmi maçında 7 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Süper Lig’de Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor’u mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildi. Bu süreçte takım 20 gol atarken, 7 gol yedi.

Rakip performansları ve Avrupa hedefi

Galatasaray, Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’a kaybetti, diğer lig rakiplerine karşı galibiyet serisi yakaladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarıyla sonraki tura kalma mücadelesi verecek. Liverpool karşılaşması, Galatasaray’ın bu sezonki gerçek performansını ortaya çıkaracak.

Milli maç arası öncesi hedefler

Sarı-kırmızılı ekip, 5 Ekim’den sonra başlayacak milli maç arası öncesi sakatlık yaşamadan dönemi tamamlamayıhedefliyor. Teknik ekip, yoğun maç trafiğinde oyuncuların sağlığını korumayı öncelik olarak belirledi.

Galatasaray'ın 7 maçlık zorlu fikstürü şu şekilde:

Tarih Organizasyon Takım Stat 30.09.2025 Şampiyonlar Ligi Liverpool RAMS Park 04.10.2025 Süper Lig Beşiktaş RAMS Park 18.10.2025 Süper Lig RAMS Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 22.10.2025 Şampiyonlar Ligi Bodo/Glimt RAMS Park 26.10.2025 Süper Lig Göztepe RAMS Park 01.11.2025 Süper Lig Trabzonspor RAMS Park 05.11.2025 Şampiyonlar Ligi Ajax Johan Cruijff Arena