Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste oynayacağı 7 kritik maçla performansını gösterecek.
Önemli maç programı
Galatasaray, 30 Eylül’de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool’u sahasında ağırlayacak. Ligin 8. haftasında 4 Ekim’de Beşiktaş ile derbi oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, 9. haftada 18 Ekim’de RAMS Başakşehir’e konuk olacak.
Avrupa’daki 3. hafta maçında 22 Ekim’de Bodo/Glimt’i sahasında karşılayacak Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında 26 Ekim’de Göztepe, 11. haftada 1 Kasım’da Trabzonspor ile iç sahada mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında ise 5 Kasım’da Ajax’a konuk olacak.
İç saha avantajı ve İstanbul’da kalış
Sarı-kırmızılılar, bu 7 maçın 5’ini RAMS Park’ta oynayacak. Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçları iç sahada yapılacak, sadece RAMS Başakşehir ve Ajax’a deplasmanda çıkacak. Galatasaray, 30 Eylül’den 5 Kasım’a kadar İstanbul’dan çıkmayacak.
Sezon başı performansı
Galatasaray, sezonun ilk 8 resmi maçında 7 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Süper Lig’de Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor’u mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildi. Bu süreçte takım 20 gol atarken, 7 gol yedi.
Rakip performansları ve Avrupa hedefi
Galatasaray, Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’a kaybetti, diğer lig rakiplerine karşı galibiyet serisi yakaladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarıyla sonraki tura kalma mücadelesi verecek. Liverpool karşılaşması, Galatasaray’ın bu sezonki gerçek performansını ortaya çıkaracak.
Milli maç arası öncesi hedefler
Sarı-kırmızılı ekip, 5 Ekim’den sonra başlayacak milli maç arası öncesi sakatlık yaşamadan dönemi tamamlamayıhedefliyor. Teknik ekip, yoğun maç trafiğinde oyuncuların sağlığını korumayı öncelik olarak belirledi.
Galatasaray'ın 7 maçlık zorlu fikstürü şu şekilde:
|Tarih
|Organizasyon
|Takım
|Stat
|30.09.2025
|Şampiyonlar Ligi
|Liverpool
|RAMS Park
|04.10.2025
|Süper Lig
|Beşiktaş
|RAMS Park
|18.10.2025
|Süper Lig
|RAMS Başakşehir
|Başakşehir Fatih Terim
|22.10.2025
|Şampiyonlar Ligi
|Bodo/Glimt
|RAMS Park
|26.10.2025
|Süper Lig
|Göztepe
|RAMS Park
|01.11.2025
|Süper Lig
|Trabzonspor
|RAMS Park
|05.11.2025
|Şampiyonlar Ligi
|Ajax
|Johan Cruijff Arena