Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli üreticileri desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, arıcılara yönelik “Arılarda Sonbahar Bakımı ve Kışlatma Eğitimi” düzenledi.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, koloni yöntemleri, Varroa Tropilaelaps ve Nosema ile mücadele, Oksalik Asit ve Formik Asit uygulamaları, bal hasadı sonrası depolama önlemleri ve mum güvesi kontrolü gibi arıcılığı etkileyen kritik konular ele alındı. Ayrıca, arı kuşundan kaynaklanan zararlar ve üretim süreçlerinde verimlilik artırma yöntemleri üzerinde duruldu.

“Arıya ve doğaya yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır”

Eğitimin açılışında konuşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, ABB’nin arıcılık eğitimleriyle hem üreticilerin hem de doğanın desteklendiğini vurguladı. Uysal, “Arıcılık için en kritik dönem kış sezonudur. Bu eğitim sayesinde üreticiler modern teknikleri öğrenerek verimliliklerini artırabilecek. Arıya ve doğaya yapılan her yatırım, geleceğe yapılan bir yatırımdır” dedi.

2025’te 66 bin kg arı yemi desteği üreticilere ulaştı

Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt, arıcılığın geliştirilmesi için yürütülen AR-GE çalışmaları ve eğitim faaliyetlerine değinerek, 2025 yılında 1200 arıcıya eğitim verildiğini, 66 bin kg fondan arı yemi desteğinin üreticilere ulaştırıldığını belirtti. Söğüt, “Üretimin her aşamasında yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uygulamalı eğitimlerle destekleniyor

Eğitimci Suat Musabeşeoğlu, küresel iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki etkilerini anlatarak, ATA Çiftliği Tarım Kampüsü’nde kurulan Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi’nde uygulamalı eğitimler gerçekleştirileceğini söyledi. Musabeşeoğlu, böylece arıcıların kolonilerini kaybetmeden faaliyetlerini sürdürebileceğini ifade etti.