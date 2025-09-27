CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Ekim Çarşamba günü TBMM’de gerçekleştirilecek yeni yasama yılı açılış törenine CHP’nin katılmayacağını açıkladı. Yücel, partisinin İstanbul’da yaşanan kayyum atamaları ve siyasi baskılar nedeniyle Meclis açılışına Cumhurbaşkanını ne karşılayacağını ne de uğurlayacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 22. Olağanüstü Kurultay sonrası Parti Meclisi üyeleriyle yaptığı ilk toplantının basına kapalı 2,5 saat sürdüğü ve Merkez Yönetim Kurulunda değişiklik yapılmadığı bildirildi. Deniz Yücel, toplantıda Türkiye’nin siyasi gündemi ve partisinin karşı karşıya kaldığı baskılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yücel, geçmişte muhalif olarak görev yapan bazı kişilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmasının ardından CHP’li belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokratların “siyasi operasyonlar” sonucu hedef alındığını belirterek, partinin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını eleştirdi. Yücel, “Hukuksuz tavırların devam ettiği bir ortamda Cumhurbaşkanını Meclis açılışında karşılamayacağız” dedi ve CHP’nin pozitif siyaset anlayışı çerçevesinde diğer programlara katılım sağlanacağını ifade etti.

Yücel, 28. dönem 4. yasama yılının millet için hayırlı olmasını dileyerek, partilerinin Türkiye’nin birinci partisi olmanın getirdiği sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.