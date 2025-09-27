Geçtiğimiz gün Yalova’daki evinden balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümü, ardında pek çok soru işareti ve iddialar bırakıyor. Olayla ilgili ortaya atılan iddialar şöyle:

Banyodan mı Düştü?

Güllü’nün tuvaletten çıktığı, ayağının ıslak olduğu ve kolunda saat bulunduğu öne sürülüyor. Bazı iddialara göre düşme, banyodan kaynaklanmamış, duştan çıkarken yaşanmamış olabilir.

Evde Roman Havası ve Müzik

Olay anında evde müzik sesi olduğu, dans ve şıklamaların bir süre devam ettiği iddia ediliyor. Bazı kişiler, Güllü’nün bu sırada evdeki durumu gözlemlediğini öne sürdü.

Tuhaf Tepki: “O Ney Lan?” Güllü’nün ani bir tepki vererek, evde alışılmadık bir durumla karşılaştığı iddia ediliyor.

Kapıdan Çıkan Kişi Kadın

İlk kapıdan çıkan kişinin erkek olduğu öne sürülse de, apartman çıkış videosunda bu kişinin kadın olduğu iddia ediliyor.

Sese İlişkin İddialar

Bazı iddialara göre, “Sakin ol” cümlesi, gülme, boğuşma, itiş-kalkış ve ağız kapatma gibi enteresan sesler duyulmuş; ancak bu seslerin net olmadığı ifade ediliyor.

Hızlanarak Yönelme Güllü’nün normal yürümek yerine hızlanarak belirli bir tarafa yöneldiği iddia ediliyor. Bazı kişiler bunun bir öfke veya şaşkınlık tepkisi olabileceğini savunuyor.

Zamanlama ve Tesadüf

Ölümün, Güllü’nün kızının arkadaşı misafirliyken gerçekleştiği, bunun tesadüf olup olmadığı tartışılıyor.

Kamera Kayıtları

Bazı kişiler olay anına ait görüntülerin kesilmiş veya kırpılmış olabileceğini öne sürüyor.

“Herkes Tamam mı?” Sözleri

Güllü’nün bu sözleri, bir planın parçası mı yoksa rutin bir kontrol mü olduğu konusunda çeşitli iddialar bulunuyor.

Kaza mı, Cinayet mi?

Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu net olarak bilinmiyor; sadece evdeki kişiler ve Allah bilir şeklinde iddialar dile getiriliyor.