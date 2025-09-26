GERÇEK OLAYDAN ESİNLENEN SENARYO

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir olayda, bir babaya çocuklarının yanında tokat atan birinin görüntüleri gündeme oturmuştu. Arka Sokaklar senaristleri, bu olayı dizinin güçlü hikâyesine taşıyarak izleyiciyle buluşturacak.

NEFES KESEN KOVALAMACA

Heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Hakan ve Zeki Komiser olayın şahitleri olarak hemen harekete geçiyor. Şiddet uygulayanlara müdahale eden ikili, sokak ortasında başlayan kovalamacanın ardından suçluları yakalıyor. Aksiyon dolu anlar, izleyicilere ‘İyi ki bu ekip var’ dedirtiyor.

TÜRKİYE GERÇEKLERİNİ EKRANA TAŞIYOR

Toplumsal olayları senaryosuna ustalıkla işleyen Arka Sokaklar, yine farkını ortaya koyuyor. İzleyiciler, hem heyecan hem de duygu yüklü sahnelerle ekrana kilitlenirken, dizinin mesajı bir kez daha öne çıkıyor: Şiddetin karşısında adalet var.

Arka Sokaklar bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.