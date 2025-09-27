Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, otomobilin üst geçidin demir ayağına çarpması sonucu Efe Kaan Güney (22) ve Furkan Sönmez (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, Ereğli-Alaplı yolu Taşbaşı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine ilerleyen 46 BA 791 plakalı otomobilin sürücüsü Efe Kaan Güney, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı üst geçidin demir ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Güney ve Furkan Sönmez araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan iki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.