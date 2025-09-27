Olay, saat 17.57’de Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gazi Albay Feyzullah Tüzünalp Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, binanın 7’nci katında sıva yapan Koçak, iskelenin sonuna geldiğini fark etmeyip dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin yakınlarından savcıya tepki

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının inceleme sırasında geç kaldığını iddia eden Koçak’ın yakınları, tepki gösterdi. Polis ekipleri, yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Savcının incelemesinin ardından Koçak’ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin ifadesine başvurdu.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Lokman Koçak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.