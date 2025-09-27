Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin ineğe çarpması sonucu sürücü Uğur Şavur (45) hayatını kaybetti.

Kaza, Yukarıbilenler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uğur Şavur’un kullandığı 09 AHA 278 plakalı motosiklet, yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, inek olay yerinde öldü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Şavur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Şavur’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.