Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Üsküdar Üniversitesi akademik danışmanlığında yürütülen “Sağlıklı İlişkiler, Güçlü Evlilikler” projesi açılış programı gerçekleştirildi. Proje, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Dernekler Federasyonukatkılarıyla hayata geçirildi.

Program, Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde yapıldı. Açılış törenine Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Bahriye Gürpınar Geredeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nebiye Yaşar de programda konuşmacı olarak yer aldı.

Aile huzuru, toplum huzuru demek

Dr. Nebiye Yaşar, projenin Türkiye’de örnek olacak pilot uygulamasının ilk defa Dilovası’nda gerçekleştirildiğini belirterek, “Toplumun en küçük birimi olan aile mutlu olursa, toplum da mutlu olur. Aile huzurlu olursa, toplum da huzurlu olur. Bu farkındalıkla ‘Sağlıklı İlişkiler ve Güçlü Evlilikler’ projesini hayata geçirdik. Proje, İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü desteğiyle 1 yıl boyunca devam edecek” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan kritik uyarılar

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuşmasında Türkiye’de doğurganlık oranlarının ciddi şekilde düştüğünü vurguladı. Tarhan, “Ailemiz artık doğurganlıkta yüzde bir buçuğun altına düştü. Yüzde iki altına düşerse nüfus azalıyor. 30 yıl sonra nüfus 80 milyondan 60 milyona düşebilir. Bu bir krizdir. Bu nedenle ciddi bir aile projesi hayata geçirildi. Geleneklerimiz ve aileye duyarlılığımız hâlâ devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tarhan, aileyi korumanın önemine dikkat çekerek, “Aile sorunlarını çözmek için eski sorulara yeni cevaplar vermeliyiz. Bilimsel yöntemler ve projelerle aileleri yapılandırabiliriz. Gençlere ve ailelere dokunabilir, ilişkileri güçlendirebiliriz. Bunun için devlet iradesi ve hazır çözümler mevcut. Örneğin Aile Akademisi ve Aile Arabuluculuk Sistemi sayesinde davalar yüzde 75 azaldı” diye konuştu.