Çankaya Belediyesi, Ankara’da üniversite eğitimi gören öğrencilerin barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla Dikmen’de inşa edilen Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açıyor.

100 yatak kapasiteli olarak hazırlanan yurt; çalışma alanları, akşam yemeği hizmeti, çamaşırhane ve internet imkânlarıyla öğrencilere modern bir yaşam alanı sunacak.

Açılış töreni, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ev sahipliğinde ve Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Özarslan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Açılış programı:

Tarih: 27 Eylül 2025 Cumartesi

Saat: 17.00

Adres: Harbiye Mah. Hürriyet Caddesi No:45, Dikmen