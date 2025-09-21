Çankaya Belediyesi, Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) ve Avrupa Jinekolojik Kanser Destek Grupları Ağı (ENGAGe) tarafından ilan edilen “20 Eylül Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü” kapsamında, Kanserle Dans Derneği iş birliğiyle Kuğulupark’ta farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte alanında uzman hekimler, kadınlara özgü kanser türlerinin tanı ve tedavi yöntemleri üzerine bilgi paylaştı. “Farkındayım, Güvendeyim” sloganıyla düzenlenen programda Prof. Dr. Fırat Ortaç, Prof. Dr. Esra Kuşçu, Prof. Dr. Özden Altundağ, Prof. Dr. Arzu Oğuz, Prof. Dr. Nejat Özgül, Prof. Dr. Murat Gültekin, Prof. Dr. Kadri Altundağ ve Doç. Dr. Hüseyin Akıllı vatandaşlarla bir araya gelerek erken teşhisin önemini vurguladı ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Farkındalığa sanat da eşlik etti. Akademi Flemenko Dans Grubu’nun sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar Olefit adıyla bilinen Flemenko Fitness etkinliğine katılarak hem hareket etti hem de keyifli vakit geçirdi.

2019 yılından bu yana her yıl 20 Eylül’de düzenlenen Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü, kadınlara özgü kanser türlerine dikkat çekmek, erken tanıyı öne çıkarmak ve toplumda bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.