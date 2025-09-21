Türk Kızılay, Filistin Kızılayı ile dayanışma içinde Gazze’de sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için önemli bir adım attı. Ekim ayı itibarıyla 6 ay boyunca Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine destek verilecek.

İlaç ve tıbbi malzeme temini

Hastane personeli ve operasyonel giderlerin karşılanması

Bu destekle Gazze’de 150 binden fazla kişi sağlık hizmetinden faydalanabilecek.

Kızılay Genel Başkanı Filistin’de

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Batı Şeria’da Filistin Kızılayı’nı ziyaret ederek bölgedeki zorluklarla ilgili bilgi aldı. Yılmaz, yaptığı açıklamada:

“Gazze’de aşevimiz ve gıda yardımlarımız kesintisiz sürüyor. Şimdi de sağlık kapasitesini destekleyeceğiz. Türk halkı hiçbir zaman Gazze’de yaşanan felakete kayıtsız kalmadı. Biz de onların emanetlerini yerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Her fırsatta acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz.”

Gazze’de insani kriz büyüyor

Türk Kızılay’ın açıklamasında, bölgedeki ağır insani tabloya da dikkat çekildi:

En az 100 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti

Her 5 çocuktan biri akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler Komisyonu, İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğini ilan ederek tüm ülkelere çağrıda bulundu

Türk Kızılay’ın rolü

Türk Kızılay, daha önce de Gazze’de gıda yardımları ve aşevleriyle binlerce insana ulaşmıştı. Yeni alınan bu sağlık desteği kararıyla birlikte bölgedeki insani yardım kapasitesi önemli ölçüde güçlenecek.