Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig’in ilk 5 haftasında rakip ağları 15 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük: 3-0

Kayserispor: 4-0

Çaykur Rizespor: 3-1

Eyüpspor: 2-0

Bu sonuçlarla 15 gole ulaşan sarı-kırmızılı ekip, ligin en formda takımı oldu.

RAMS Park’ta 20 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, iç sahada da dikkat çeken bir seriye imza attı. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye mağlup olan sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta oynadığı son 20 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

17 galibiyet, 3 beraberlik

52 gol atıldı, 16 gol yendi

Mauro Icardi’den müthiş gol ortalaması

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig’de yalnızca 137 dakika sahada kalmasına rağmen 3 gol kaydetti.

4 maçta süre aldı

Her 45 dakikada bir gol attı

Yıldız futbolcu, kısa sürede gösterdiği bu performansla Galatasaray’ın en büyük hücum kozu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Konyaspor karşısında sınav

Galatasaray, ligdeki yükselişini haftaya Konyaspor deplasmanında sürdürecek. Yeşil-beyazlılar, bir maçı eksik olmasına rağmen 7 puan topladı.